Facebook, aile ve arkadaşlara geri döndü!

Haber kaynağında küçük değişiklikler yapmayı seven Facebook, artık bu gönderileri öne çıkaracak!

Facebook, aile ve arkadaşlara geri döndü!

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