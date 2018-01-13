Facebook, aile ve arkadaşlara geri döndü!
Haber kaynağında küçük değişiklikler yapmayı seven Facebook, artık bu gönderileri öne çıkaracak!
Facebook, ana sayfası olan haber akışı üzerinde geçtiğimiz seneler içinde birçok kez ayarlamalar yaptı. Sosyal devin haber akışı üzerindeki en son değişikliği ise aileniz ve arkadaşlarınızdan gelen içeriklere yeniden odaklanıyor. Amaç ise onlarla daha çok konuşup, tartışmanızı sağlamak.
Güncelleme, Facebook'un algoritmasının önceki etkileşimleriniz üzerinde yaptığı değerlendirmelerle çalışacak. Gelecekteki haber kaynağınızda yukarılara çıkacak gönderiler arasında aileniz veya arkadaşlarınızın tavsiye isteyen gönderileri
(örneğin bir sonraki gezisi için tavsiye bekleyen arkadaşınızın paylaşımı) yer alıyor. Firma, bu değişiklik ile sizi iletişim kurmaya teşvik edeceğini düşünüyor.
Facebook'un yaptığı değişikliğin nedeni, sosyal ağın giderek durgunlaşması olabilir. Buna karşın değişiklik Facebook sayfası yönetenlerin canını sıkabilir, çünkü sayfalardan gelen gönderiler daha da aşağı düşecek. Yine de firma, kullanıcıların haber kaynaklarında görünür olmak isteyenlere bazı tavsiyelerde bulundu. Buna göre haber kaynağının üstlerinde görünmek isteyen sayfa yöneticilerinin anlamlı tartışmalar başlatacak içeriklere odaklanmasında fayda var.
Belirli sayfalara ait içerikler görmek isteyenlere yönelik "Haber Kaynağında İlk Olarak Gör" seçeneği ise sunulmaya devam edilecek.
Güle güle M
Bu arada Facebook, Messenger uygulamasındaki yapay zeka destekli M sanal asistanını öldürdü. Yine de bu hamle, firmanın bu alanda meydanı Amazon gibi rakiplerine bırakacağı anlamına gelmiyor. Facebook'un hazırladığı Portal adlı cihaz, Netflix ve Spotify'dan içerik sunacak ve bu seneki F8 konferansında tanıtılacak.
Zeynel A. Öztürk
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