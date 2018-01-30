Facebook, Chat Bot'larına Kişilik Kazandırıyor!
Facebook, chat bot'larına karakter kazandırmaya çalışıyor. Böylece artık bot'lar hazır cevapların dışına çıkarak kendi kişiliklerini yansıtabilecek!
Chat bot'larının kişiliklerine dikkat ederseniz, halen Eliza ve Dr. Sbaitso günlerindeki kadar sığ olduklarını görürsünüz. Hazır cümlelerle cevap verirler ve aslında sizin ne söylediğinizin farkında değildirler. Facebook bu durumu düzeltmek istiyor. Sosyal ağın araştırma takımı, bot'lara daha tutarlı kişilikler ve daha doğal cevaplar kazandırmak için yeni bir yaklaşım denedi. Facebook, 164.000 ifade barındıran özel bir veri setindeki cümle kalıplarını kullanarak yapay zekayı eğitti. Bu ifadelerin içinde yapay zekanın karakteri ile ilgili şeyler de bulunuyor. Gerçek bir insanı taklit eden bir AI'nın, üzerinde çalışması gereken beş biyografik ifade var, mesela aile ve hobiler gibi. Bot'ların her biri aynı şeyleri farklı şekilde söyleyecek şekilde revize ediliyor. Zaten mevcut olan AI chat bot'larını bu şekilde eğitirlerse ortaya ne sevdiğini "bilen", aynı zamanda konuşmadaki konuya bağlı kalıp nispeten akıcı konuşabilen bir AI çıkıyor.
Facebook'un çalışmasında bot'lar, sinema replikleriyle eğitilen bot'lara göre çok daha tutarlı ve akıcıydı ama halen kesinlikle bir Turing testini geçebilecek kapasitede değiller. Testi yapanlar ayrıca, bot'ların bağlayıcılığının düştüğünü belirtti, ama The Verge'in iddiasına göre bu, yapay zekanın kendi hakkında sınırlı bilgiye sahip olması olabilir.
Gerçek insanlar çoğunlukla kendileri hakkında beşten fazla söyleyecek şeye sahiptirler, bu yüzden konuşmalar gerçek insanla olacağından çok daha erken yakıtını kaybediyor olabilir. Bu sadece bir araştırma projesi ve Facebook'un burada keşfettiklerini yakın zamanda halka açık chat robotlarında kullanıp kullanmayacağını bilmiyoruz. Ama burada keşfedilenlerin yok sayılacağını da hiç zannetmiyoruz. Burada keşfedilenlerle, chat bot'ları ve sesli asistanlar için kişiliksiz olmanın dışına çıkma veya sadece hazır cümleler kullanmanın ötesine geçme yolu açılmış görünüyor.
H. Hüseyin Öztürk
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