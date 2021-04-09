Facebook'tan Çok Tartışılacak Hack Açıklaması: Bilgilendirme Yok!

Facebook, 500 milyondan fazla kişinin bilgilerinin internete yayıldığı hack olayının ardından çok tartışılacak bir karar daha imzasını attı.

  • Levent Öztürk
Facebook'dan "bilgilendirmeme" kararı

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