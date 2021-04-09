Facebook'tan Çok Tartışılacak Hack Açıklaması: Bilgilendirme Yok!

Geçtiğimiz hafta 500 milyondan fazla Facebook kullanıcısının kişisel verilerinin çalındığını ve bu verilerin bir hack forumunda paylaşıldığını muhtemelen duymuşsunuzdur. Bu olay, gözlerin bir kez daha Facebook'a çevrilmesine be sosyal ağın kullanıcılarını ne kadar önemsediğinin sorgulanmasına yol açtı. Pek çok kullanıcı, kendi hesaplarının güvende olup olmadığını öğrenmeye çalışsa da Facebook'tan pek bir ses gelmedi.
Aynı Facebook şimdi de, sızıntıdan etkilenen yarım milyar kullanıcıya firmanın herhangi bir bildirim göndermeyeceğini açıkladı. Reuters'a yapılan bir açıklamada bir Facebook sözcüsü, sosyal medya devinin "bilgilendirilmesi gereken kullanıcıların kimler olduğu konusunda tam görünürlüğe sahip olduğundan emin olmadığını" söyledi. Ayrıca Facebook sözcüsü, verinin artık dışarıda olduğunu ve kullanıcıların bu konuda yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını da ifade etti. Bu yüzden de firma, kullanıcıları bu konuda bilgilendirmemeye karar verdi. Son olarak Facebook, bu verinin toplanmasına imkan tanıyan açığın kapatıldığını doğruladı.
Salı günü Facebook'un Ürün Yönetimi Direktörü Mike Clark, bütün bu olay hakkında bir makale yazmıştı. Bu makalede Clark, bu ihlali olduğundan küçük göstermeye çalışırken olayın 2019 yılında yaşandığına vurgu yapmıştı.
Neyse ki, hesabınızın hack'lenip hack'lenmediğini öğrenmek için Facebook'un açıklamasına ihtiyacınız yok. Eğer siz de Facebook hesap bilgilerinizin ele geçirilip geçirilmediğini öğrenmek istiyorsanız, buraya tıklamanız yeterli...
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