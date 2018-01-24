Facebook, Demokrasiye İyi Gelmediğini Kabul Etti

Sosyal medya devi gerçekten "demokratik iyiliğin kaynağı" olmak istiyor. Ama bunu yapmakta pek de başarılı sayılmaz!

Facebook, Demokrasiye İyi Gelmediğini Kabul Etti

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