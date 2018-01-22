Facebook, Güvenilir Kaynakları "Puanlandıracak"

Facebook, haber kaynağınızı yanlış bilgilerden kurtarmak için bir ince ayar daha yapıyor!

Facebook, Güvenilir Kaynakları "Puanlandıracak"

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