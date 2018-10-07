Facebook Hedefi Belirledi: 2021 Yılı!

Facebook, pek çok teknoloji devi gibi, enerji konusunda hedefini açıkladı: 2021 yılı!

Facebook'un hedefi 2021!

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