Facebook Hedefi Belirledi: 2021 Yılı!
Facebook, pek çok teknoloji devi gibi, enerji konusunda hedefini açıkladı: 2021 yılı!
Facebook, 2020 yılı sonuna kadar küresel faaliyetlerini tamamen yenilenebilir enerji ile güçlendirmeyi planladığını duyurdu. Ayrıca sera gazı salınımlarının da aynı zaman diliminde yüzde 75 oranında azaltılacağına söz verdi.
Yaptığı açıklamada şirket, "İhtiyaçlarımıza uyan ve enerji piyasalarını ileriye taşıyabilecek yenilenebilir enerji çözümleri bulmak için açık ve yenilikçi bir yaklaşım getiriyoruz" dedi ve ekledi: "Bunu, diğer şirketler ve kuruluşlar için yenilenebilir enerji kaynaklarına erişim sağlayan altyapıyı inşa ederek, müşterilerin yerel tesislerinden yenilenebilir enerji satın almalarını veya yeşil tarife kurmalarını sağlayan projeler açarak, yapmaya çalışıyoruz."
2015 yılında Facebook, tesislerinin yarısını 2018 yılına kadar yenilenebilir enerji ile desteklemeyi hedef olarak belirlemiş ve geçtiğimiz yıl bu hedefe ulaşmıştı. 2013'ten bu yana şirket, üç gigawatt'ın üzerinde yeni güneş ve rüzgar enerjisi için anlaşma imzaladı ve tüm rüzgar ve güneş projeleri, veri merkezleri ile aynı hatlarda faaliyet gösteriyor.
Diğer büyük teknoloji şirketleri son zamanlarda yeşil taahhütlerde bulundular ya da yenilenebilir enerji çabalarına ilişkin başarılarını açıkladılar. Nisan ayında Google, tüm çalışmalar için enerji kullanımının 2017 yılında rüzgar ve güneş enerjisi ile dengelendiğini söylerken Apple da bu yılın başlarında benzer bir açıklamada bulundu. T-Mobile ise Ocak ayında 2021 yılına kadar yenilenebilir enerji ile enerji kullanımının yüzde 100'ünü dengelemek için söz verirken, Samsung 2020 yılını hedefliyor...
Levent Öztürk
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