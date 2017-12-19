Facebook İnsanları Üzebildiğini Kabul Etti....
Facebook, yapılan araştırmaları kendi araştırmalarıyla da destekleyerek, bazen insanları üzebildiğini kabul etti!
Facebook'un insan sağlığı üzerindeki etkisi yıllardır sorgulanan bir konu ve görünene göre artık Facebook da bu konuda bir açıklama yapmayı gerekli görüyor. Firma, konu hakkındaki yorumunda, diğer kişilerin yayınlarına bakmanın, kendi hayatınızı diğer insanlar ile negatif olarak karşılaştırmanızdan dolayı "sizi daha kötü hissettirebileceğini" kabul etti.
Diğer yandan, sosyal medya üzerinde diğer insanlar ile aktif bir şekilde etkileşime geçmenin de araştırmacılar tarafından "sağlık üzerinde iyileşmelere neden olduğu" söyleniyor. Facebook'un söylediği üzere yakın arkadaşlar ile mesajlaşma ve yayın paylaşmak veya eski zamanları anmak, ruh halinizi iyi yönde etkiliyor.
Facebook'un uzmanları özetle, sosyal medyanın sağlığınız üzerindeki etkisi söz konusu olduğunda, önemli olan şeyin sosyal medyayı nasıl kullandığınız olduğunu söylüyor.
Tabii ki bu tartışma sadece Facebook'a ait değil. Diğer sosyal ağlar da benzer bir şekilde çalışıyor ve Facebook'un blog yazısında genel olarak internet kullanımı ile ilgili araştırmalara da referanslar bulunuyor.
Ayrıca Facebook, yeni eklediği kişileri sessize almanızı sağlayan "uyut" (snooze) tuşunu, sosyal medya deneyimini geliştirmenin yollarından biri olarak görüyor ve Haber Akışı'nda gezinmenin ruh halini aşağı çekme ihtimalini azaltacağını söylüyor.
Facebook bunun yanı sıra, kullanımının ve genel olarak ekran başında geçirilen sürenin çocuklar üzerindeki etkilerini araştırmaya da yatırım yaptığının altını çiziyor.
Tüm bunlar bir araya geldiğinde, şimdilik, sosyal ağlarda daha az vakit geçirmenin genel olarak daha iyi seçenek olduğu söylenebilir...
Levent Öztürk
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