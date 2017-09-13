Facebook, İspanya'da ceza aldı...
Facebook, kullanıcı verileri nedeniyle bir kez daha önemli bir ceza ile karşı karşıya kaldı!
Facebook, nasıl kullanılacağını belirtmeden İspanyol kullanıcıların bilgilerini toplamış olabileceği birkaç durum nedeniyle 1.2 milyon Euro ceza ile karşı karşıya. Reuters'ın belirttiğine göre İspanya'nın Agencia Española de Protecciaón de Datos (AEPD; İspanyol Veri Koruma Ajansı) üç durumda Facebook'un kullanıcıların cinsiyet, dini inanç, kişisel zevkler ve tarayıcı geçmişinin nasıl kullanılacağı hakkında "yeterli" bilgi vermediğini açıkladı.
Bunun yanı sıra, görünene göre Zuckerberg ve ekibi, insanlara "Beğen" tuşunun bulunduğu sitelerdeki çerezlerin kullanımı ile toplanan verilerin nasıl kullanıldığını da belirtmiş değil. Ayrıca eğer 2 milyar Facebook hesabı kullanıcısından biri değilseniz bile, bu beğeni emojisi aracılığıyla bilgi toplanabiliyor. Ayrıca AEPD, Facebook'un hesabını kapatan kişilerin bilgilerini de 17 aya kadar tutmaya devam ettiğini söylüyor.
AEPD'nin belirlediği ceza, özellikle WhatsApp'ın 110 milyon Euro cezası ile karşılaştırılırsa, çok fazla bir miktar değil ancak İspanya'nın bir firmanın insanların verilerini kanunsuz bir şekilde kullanmasına sessiz kalmayacağını gösteriyor...
Levent Öztürk
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