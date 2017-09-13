Facebook, İspanya'da ceza aldı...

Facebook, kullanıcı verileri nedeniyle bir kez daha önemli bir ceza ile karşı karşıya kaldı!

Facebook'a bir ceza daha!

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