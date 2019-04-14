Facebook'tan Beklenen Özelliğe Bir Erteleme Daha
Facebook, daha önce ilkbahara ertelediği beklenen özelliğini bir kez daha erteledi...
- Levent Öztürk
Geçtiğimiz yıl F8 sırasında Mark Zuckerberg'in büyük duyurularından biri, kullanıcıların hesap geçmişini silmelerine imkan tanıyan "Geçmişi Temizleme" özelliğiydi. Bu özelliğin geçtiğimiz yıl sunulması sözü verilmişti ancak daha sonra "2019 baharına" ertelenmişti. Görünene göre özellik şimdi de başka bir bahara ertelendi. Facebook'un firmanın en son bütünlük çabalarını anlattığı bir etkinlikte VP Guy Rosen, "Clear History" özelliğinin sonbahar mevsimine ertelendiğini söyledi.
Rosen'in söylediğine göre bu kararın arkasındaki sebep, firmanın bu özelliği düzgün bir şekilde getirmek istemesi. Özelliği düzgün bir şekilde sunmak için sistem yeniden düzenleniyor ve verilerin işlenme şekli değiştiriliyor. Bu yüzden de beklenenden daha uzun sürüyor.
Yine de, özellikle Zuckerberg'in en başta sadece birkaç ay süreceğini söylediği bu gizlilik odaklı aracın sunulmasının neden bir yıldan fazla geçtiği net değil.
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