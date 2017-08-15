Facebook'un Çin'deki Gizli Uygulaması!

Çin'de top yekün yasaklı olan Facebook, bu yasağı gizli bir uygulama ile aşmış olabilir. Ama bu durum, Çin hükumetinin hoşuna gitmeyecek!

Facebook'un Çin'deki gizli uygulaması!

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