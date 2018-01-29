Facebook'un Oyun Yayını Konusunda Şakası Yok!
Facebook, Twitch ve YouTube gibi platformların en büyük silahlarından birini ele geçirmek için hazırlanıyor!
Geçen sene Facebook, kullanıcıların kendisi üzerinde daha fazla video içeriği oluşturması için bir Creator uygulaması yayınlamıştı. Şimdi bu konsepti daha da geliştiriyor ve oyun videoları hazırlayanlar için yeni araçlar sunmayı planlıyor. Facebook açık şekilde, diğer insanların oyun oynamasını seyretmeyi seven oyun hayranlarının dikkatini YouTube, Twitch ve Mixer'den alarak bu konuda sıkı rekabet sunmanın peşinde.
Facebook, StoneMountain64 gibi oyunculuk içeriği oluşturucularının başarısını örnek gösteriyor. Bu kullanıcının PUBG ve Fortnite oyunlarındaki Facebook canlı yayınlarını izleyen 1 milyon takipçisi var. Sosyal ağ, artık içerik oluşturucularının saniyede 60 kare ile 1080p görüntü akışı yapmasına izin veriyor. Bu çözünürlük ve kare sayısı, oyunculuk için ideal. Ayrıca yayınlanacak yeni araçlarla, çok daha fazla imkan oyun yayıncılarına sunulacak.
Firma ayrıca içerik oluşturucu programındaki kişiler için para kazanma sistemleri kurmak istiyor ve bu muhtemelen canlı akışlar sırasındaki ödemeler şeklinde olacak. Facebook, içerik oluşturucularını bu programa çekmek için Daybreak'ın H1Z1 Facebook sayfasında bir etkinlik düzenledi ve firma bu konudaki çalışmalarını hızla devam ettirecek.
H. Hüseyin Öztürk
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