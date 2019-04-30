Fanlı Telefon Red Magic 3 Geliyor!
RGB ışıklandırmalı tasarım, fiziksel fan, 90 Hz ekran, Snapdragon 855 işlemci, 48 MP kamera... Bu telefonda neredeyse hiç bir eksik yok!
- Ercan Uğurlu
Nubia'nın çok konuşulan oyun telefonu Red Magic 3 hakkında ilginç bilgiler gelmeye devam ediyor. Oyuncular için geliştirilen bir akıllı telefon olduğu bilinen Red Magic 3, benzersiz bir dizi özelliğin sahibi olacak. İddiaya göre, telefonda daha iyi bir soğutma sistemi için fiziksel bir fan da yer alacak.
Evet, sıvı soğutma sistemine sahip akıllı telefonlar mevcut, ancak aktif bir dahili fan tasarımına sahip bir akıllı telefonla daha önce karşılaşmamıştık. Red Magic 3'te yer alacak olan fan, 14 bin RPM hızında dönebilecekken, buna karşın mininmum ses üretecek. Elbette bu şimdilik bir iddiadan ibaret.
Red Magic 3'te yer alacak olan soğutma sistemi yalnızca fiziksel fanı kullanmayacak. Ayrıca yine sıvı bazlı soğutma sistemi de mevcut olacak. Böylece soğutma konusunda hava – sıvı kombinasyonu bulunduracak olan Red Magic 3, diğer teknik bileşenleriyle de oldukça dikkat çekici.
Nubia Red Magic 3'te, Snapdragon 855 işlemci ile Adreno 640 GPU kullanılacak. Android 9 Pie işletim sistemini çalılştıracak olan Red Magic 3, 90 Hz tazeleme hızına sahip 6.65 inç büyüklüğünde Full HD AMOLED bir ekrna ve DTX: X çevresel ses desteğine sahip hoparlörlerle hem görüntü hem ses konusunda da oyuncular beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor.
6 GB, 8 GB ve 12 GB gibi farklı RAM seçeneklerine sahip varyantlarıyla bulunabilecek olan Red Magic 3, yine depolama konusunda da 64 GB, 128 GB ve 256 GB'lık seçenekler sunacak. Siyah ve kırmızı şeklinde 2 farklı renk seçeneği ile geleceği bilinen telefon, ayrıca oyunculara özel olarak tasarımında RGB ışıklandırmalı bir yapıyı benimseyecek.
Red Magic 3'te uzun kullanım süresi için 5000 mAh kapasitesinde bir batarya yer alacak ve bu batarya 27W'lık bir hızlı şarj kitiyle şarj edilecek. 10 dakikalık bir şarj ile 1 saatlik oyun süresi sunacağı iddia edilen Red Magic 3'ün bağlantıları arasında ise 3.5 mm jak ve C tipi USB de yer alacak.
Red Magic 3'te kameralarda da önemli özellikler yer alıyor. Önde, 16 MP boyutlu bir ön kamera bulunduracak olan Red Magic 3, arka tarafta ise 48 MP ölçeğinde ana kameraya yer verecek. Arka kamerada Sony IMX586 sensörünü kullanacak Red Magic 3, bu kamerasıyla 8K video kaydı yapabilecek. Ayrıca 1920fps ağır çekim yapacağı da konuşulan bu kamera, nasıl bir şeye benzeyecek biz de merak ediyoruz.
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