Felaket Kurtarma Servisi Kullanmayanlar Risk Altında!
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Son dönemlerde artan siber saldırılar, uluslararası çapta dijital felaketlere neden oluyor. Tüm dünyada gerçekleşen siber saldırılardan, ülkemizde de farklı sektörlerden birçok şirket etkileniyor. Felaket kurtarma ve iş sürekliliği alanında uzman Clonera Bilişim Hizmetleri, felaket kurtarma ve iş sürekliliği alanında önlem almayan şirketlerin risk altında olduğunu belirtiyor. Bu kapsamda www.felaketlerolur.com adresi üzerinden yürütülen araştırmada, Türkiye'deki şirketlerin dijital felaketlere hazır olmadığının altı çiziliyor. Araştırmanın sonuçlarında her 3 şirketten birinin dijital felaket yaşadığı ve her 2 şirketten birinin önlem almadığı vurgulanıyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Clonera Genel Müdürü Evren Ballı, "Geçtiğimiz Mayıs ayında da yaklaşık 200 bin bilgisayarı etkileyen fidye yazılımına benzer bir senaryoyla global bir siber saldırı gerçekleşti. Başta Kuzey Avrupa olmak üzere biz dahil tüm dünya bu felaketten etkilendi. Dünya çapında yapılan araştırmalara göre, son 5 yılda dünyadaki her 3 şirketten biri dijital felaket yaşadı. Bu şirketlerin %93'ü 5 yıl içinde yok oldu. Felaketler nedeniyle şirketlerin yaşadığı operasyonel kesintilerin maliyeti 3,5 milyon Dolar'ın üstünde." dedi.
Dijitalleşen dünyada felaket kurtarma ve iş sürekliliği çözümlerinin şirketler için hayati önem taşıdığını belirten Ballı, sözlerine şöyle devam etti: "Clonera olarak sunduğumuz felaket kurtarma ve iş sürekliliği çözümüyle, felaket sonrası en kısa sürede veri, sistem ve uygulamaları erişilebilir ve çalışır hale getirerek şirketlerin para kaybetmesini önlüyoruz. Üstelik bu hizmeti, geleneksel yöntemlere göre %80 daha düşük maliyetle sunuyoruz."
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