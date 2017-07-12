Fidye Yazılımları, Virüslerin Sadece %1'ini Oluşturuyor
WannaCry gibi fidye yazılımları hakkındaki bu gerçek, sizi şaşırtabilir!
Son bir yıldır çevrim içi tehditlerin en çok paniğe sebep olan türü fidye yazılımlar, kurbanlarının dosyalarını şifreliyor ve tekrar erişime açılmaları için para (bitcoin) talep ediyorlar. AV-Test'in yayınladığı bir araştırma sonucuna göre, rakamlar tehditin küçük boyutta olduğunu gösterse de bu dosya şifreleyen trojan'ların aslında göründüklerinden çok daha tehlikeli olabiliyorlar.
Güvenlik şirketleri, 2015'e kıyasla 2016'da %14 daha az malware örneği ile karşılaştılar, ancak bu düşüş daha güvenli bir internet anlamına kesinlikle gelmiyor. AV-Test'e göre toplam malware sayısı 640 milyonu geçiyor. Windows ise en çok saldırıya uğrayan işletim sistemi konumunda. 2016'a ortaya çıkan yeni malware programlarının %70'i Windows'u hedef aldı.
macOS geçen yıla oranla %270 oranla daha fazla hedef alındı. Windows'a kıyasla az da olsa macOS 2015'te 819 farklı malware tehditi ile karşı karşıyaydı ve bu sayı 2016'da 3,033'e fırladı.
Android tehditleri geçen yıla oranla iki katına çıkarak 4 milyon virüs örneğine tırmandı, bu da piyasanın düzenini sarstı. Geçtiğimiz Haziran 2016'da AV-test sistemleri Android için 643,476 yeni malware programı bulunduğunu keşfetti. Bu da Google, mobil işletim sistemini piyasaya sürdüğünden beri görülen en büyük sayı olarak kayıtlara geçti.
Bu rapordan bir kaç hafta sonra Google, Android'de bulunan 100'den fazla hatayı günümüze kadar çözmeyi başardı.
AV-Test'in araştırma sonuçlarına buradan erişebilirsiniz: (PDF)
Ali Ruhi Öztürk
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