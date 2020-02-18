Fırtınalar 130 Milyon Yıllık Dinozor Ayak İzini Ortaya Çıkardı

Fırtınalar, 130 milyon yıllık bir dinozor ayak izinin gün yüzüne çıkmasını sağladı!

130 Milyon Yıllık Dinozor Ayak İzi Ortaya Çıktı

Geçen hafta Birleşik Krallık'ta yaşanan Ciara Fırtınası, Wight Adası'nda 130 milyon yaşındaki bir dinozor ayak izini ortaya çıkardı. Ayak izinin kil içerisinde korunduğu; boyunun 10 metreye, ağırlığının ise 4.000 kilograma ulaşan bir dinozor türüne ait olduğu belirtiliyor.

Fosil, Wight Coast Fossils adlı grup tarafından sert rüzgarların yardımıyla Sandown Koyu'nda bulundu. Bölgeye turlar düzenleyen grup, ayak izinin gelgit sularının aşındırmasıyla yakında yok olabileceğini söylüyor. Fırtınaların daha önce Hastings kenti yakınlarında çok sayıda dinozor ayak izini açığa çıkardığı da biliniyor. Burada zırhlı ankylosaurus, otçul stegosaur ve avcı dinozor grubu teropoda'dan türlere ait örneklerin de aralarında bulunduğu çeşitli izler keşfedilmişti.

Yeni bulunan izlerin avcı bir dinozor türü olan Neovenator'a ya da benzer bir türe ait olduğu düşünülüyor.

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