FL Studio ile müzik üretin!

Müzik besteleme, düzenleme ve çok daha fazla işlev, tam bir müzik prodüksiyon programı olan FL Studio ile önünüzde!

FL Studio ile müzik üretin!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Telefon satın alırken nelere dikkat etmeli?

Sizin için seçtik: Teknolojik hediyeler!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
ARM'li Lumia 950'ye Windows 10 Yüklendi
Samsung Galaxy S9'a Özel Yeni Kılıflar Göründü
Yeni İstanbulkart Uygulaması Yayınlandı!
Google Motion Stills Tüm Android'lere Geldi
Facebook 'Downvote' Özelliğini Test Ediyor

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir