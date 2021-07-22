Flört Ettiğiniz Kişi Aşılanmamışsa Ne Olur?

Küresel pandemi günlük faaliyetlerimizin çoğunu önemli ölçüde değiştirirken, flört de bundan etkilendi. Zorunlu izolasyon dönemlerinde insanlar flört uygulamalarına daha fazla zaman harcadı ve bu tür uygulamaların kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor.
Potansiyel bir randevunun aşı durumunu görme talebi pandeminin bariz bir etkisi olarak öne çıkıyor. Ancak çevrimiçi bir randevuyla şahsen tanışmak, sadece hastalanmanın ötesinde endişe yaratıyormuş gibi görünüyor. Genel olarak kullanıcıların %50'si bir randevuya ilk kez gittiklerinde kendilerini gergin veya güvensiz hissediyor (%18).
Bu endişelerin bir kısmını hafifletmek için, çevrimiçi arkadaşlık sitelerini ve uygulamalarını kullananların çoğunluğu (%72), buluşmayı kabul etmeden önce tarihle telefonla veya görüntülü olarak konuşmak istiyor.
Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı David Jacoby, şunları söylüyor: "Dünya genelindeki evde kalma alışkanlıkları ve kısıtlamalar göz önüne alındığında, çevrimiçi flört günümüzde insanların hayatında önemli bir rol oynuyor. Yine de çevrimiçinden çevrimdışına geçiş, birçok insan için büyük bir sıçrama demek. Burada dikkate alınması gereken yalnızca sağlık durumu değil, aynı zamanda bir yabancıyla tanışmanın her zaman süregelen riskleri de var. Çevrimiçi ve çevrimdışı randevulara güvenle devam etmek için, potansiyel randevunuzla paylaştığınız verilere dikkat etmeniz önemlidir. Böylece birisiyle tanışmak konusunda fikrinizi değiştirirseniz her zaman durumun kontrolü sizde olur. Kendiniz hakkında paylaştığınız bilgileri ve bunların nasıl kullanılabileceğini bilirsiniz."
Çevrimiçi flört ederken kişisel verilerinizi gizli tutmanıza yardımcı olmak için Kaspersky aşağıdaki basit ipuçlarını öneriyor:
- Fotoğraf paylaşırken adresinizi veya işvereninizi açık etmeyin. Bunun yerine kişisel verilerin veya başka kişilerin gösterilmediği gezilerden veya önemli noktalardan fotoğraflar kullanın.
- Telefon numaranızı veya diğer mesajlaşma uygulamalarına dair profillerinizi paylaşmak yerine flört platformlarının yerleşik mesajlaşma işlevini kullanın. Başka bir mesajlaşma platformuna geçmeye karar verirseniz, verilerinizi gizli ve güvende tutacak şekilde ayarlamayı unutmayın.
- Birden fazla cihazda gelişmiş koruma sunan etkili bir güvenlik çözümü kullanın. Kaspersky Security Cloud, uygulamalarınızı yönetmenize ve gerekli olmadığı durumlarda izinleri kaldırmanıza yardımcı olur.
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