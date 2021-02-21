Ford, Elektrikli Otomobil Planlarını Resmi Olarak Duyurdu

Görünene göre önümüzdeki on yıl, tamamen elektrikli otomobillerin gerçekten kabul edilecekleri yıllar olacak. Jaguar'ın, 2025 yılına kadar tamamen elektrikli araç üretimine geçeceği haberlerinin ardından, şimdi de Ford'dan benzer bir açıklama geldi. Firma, yaptığı açıklamada 2030 yılına kadar Avrupa'daki tüm araç serilerinin tamamen elektrikli olacağını söyledi. Ayrıca Ford, 2026 yılına kadar "sıfır emisyon yeteneği olan" bir portföy sunma sözü de verdi ve bu da firmanın günlük kullanımlar için uygun sıfır emisyonlu elektrikli araçlar ve hibritler sunacağı anlamına geliyor.
Ayrıca Roadshow, Ford'un "tamamen elektrikli" kelime grubunun yorumlaması için bir sözcüden açıklama alarak Avrupa'da 2030 yılına kadar tüm yolcu araçlarının elektrikli olacağını doğruladı.
Sadece Kişisel Araçlar Değil...
EV'ye geçiş sadece kişisel araçları etkilemekle kalmayacak, Ford'un Avrupa'daki ticari araç işini de etkileyecek. E-Transit ile beraber yolda olan araçlar hakkında bir tahminimiz bulunsa da, sunulması beklenen daha pek çok araç bulunuyor. Ford Avrupa'nın ticari araç serisi 2024 yılına kadar hibritlerden veya EV seçeneklerinden oluşacak. Ancak "sıfır emisyon yeteneği olan" kelime grubu en azından ticari araç kısmında bazı geleneksel motorların da olacağına işaret ediyor.
Bütün bunlar ise Ford'un Köln, Almanya'daki tesisine yapılacak 1 milyar dolarlık yatırımı temel alıyor. Tesis, firma için bir elektrikli araç üretimi merkezine dönüşecek. Şimdilik bu konuda tek bildiğimiz, Ford'un 2023 yılından itibaren tesiste Avrupa'ya özel bir EV üreteceğini ve bunun Volkswagen'in MEB platformunda çalışacağı.
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