Fotoğraf Devinden Etkileyici Telefon: Leica Leitz Phone 1

Her zaman bir Leica fotoğraf makinesine sahip olmayı hayal ettiniz, ancak çok pahalı olduğu için alamadınız mı? Leica, birçok kullanıcının hayalini süsleyen kameralı telefonu Leitz Phone 1'i piyasaya sürdü.