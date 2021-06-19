Fotoğraf Devinden Etkileyici Telefon: Leica Leitz Phone 1

Her zaman bir Leica fotoğraf makinesine sahip olmayı hayal ettiniz, ancak çok pahalı olduğu için alamadınız mı? Leica, birçok kullanıcının hayalini süsleyen kameralı telefonu Leitz Phone 1'i piyasaya sürdü.

Fotoğraf devinden süper telefon: Leitz Phone 1

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