Fotoğraf Devinden Etkileyici Telefon: Leica Leitz Phone 1

Aslen bir fotoğraf devi olan Leica'nın yeni telefonu ortaya çıktı. Telefon heyecan verici, ancak birkaç problemi var. Öncelikle, şu anda sadece Japonya'da, Softbank üzerinden satılıyor. Japonya dışında satışının olup olmayacağı konusunda bir bilgi yok ve bunun önemli bir de nedeni var.
Birincisi, Leitz Phone 1 aslında Sharp Aquos R6'nın yeniden yapılandırılmış bir versiyonu ve Sharp, telefonlarını yalnızca Japonya dışındaki birkaç pazarda satıyor. Yine de, dünyanın geri kalanının özlemle bakacağı bir telefon olacağı kesin, zira Aquos R6, 1 inçlik sensöre sahip ilk telefon.
Bu devasa 20MP, 1 inçlik sensör, Leitz Phone 1'i ilgi çekici bir cihaz haline getiriyor, ancak Leica ona biraz şüphe çeken başka dokunuşlar da eklemiş görünüyor.
Lens görünüşe göre yedi elementli bir f/1,9 ve odak uzaklığı ile 19 milimetre. Android 11'le gelen Leitz Phone 1, Leica tarafından özelleştirilmiş monokrom bir arayüze sahipken, kamera uygulamasında "Leitz Looks" özelliği geliyor. Teknik açıdan oldukça etkileyici: İşlemci Qualcomm Snapdragon 888, 12GB RAM ve 256GB depolama alanı ile geliyor ve bu özellikler Leitz Phone 1'i üst uç telefonların arasına yerleştiriyor.
Ancak Leica'nın telefonunu standart Sharp Aquos R6'dan ayıran şey, ek dokunuşlar ve aksesuarlar. Leica'nın manyetik, dairesel bir lens kapağı bulunuyor, ancak telefon kullanıcılarının bunu her seferinde takıp çıkarmaktan hoşlanacağından emin değiliz. Hızlı bir çekim yapmak gerektiğinde gereksiz zaman kaybı olarak değerlendirilecektir. Yine de görsel açıdan telefonun gümüş manyetik gövdesi ve genel asil havasıyla uyumlu bir aksesuar.
Leitz Phone 1, Temmuz ayında 187.920 yen (yaklaşık 1.705 dolar) fiyatla satışa çıkacak.
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