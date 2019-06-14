Fotoğraflar ve Drive Bütünleşmesi Sonlanıyor
Google, iki önemli hizmeti arasındaki bağlantının kafa karıştırdığını, bu yüzden ikisini birbirinden ayıracağını açıkladı.
Google'ın Fotoğraflar ve Drive hizmetleri, fotoğraflarınızı bir süredir kendi aralarında paylaşıyor ve eşitliyorlar. İki hizmet, Google hesabınızdaki boş alanı da paylaşıyor. Ancak 10 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak bir değişiklik ile bunlar sona erecek.
Değişikliği bir blog gönderisinde açıklayan Google, "Drive ve Fotoğraflar arasındaki deneyimi basitleştireceğini" söylüyor. Firmanın böyle bir adım atmasının nedeni, kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre "iki hizmet arasındaki bağlantının kafa karıştırıcı olması".
Temmuzdan itibaren Drive'a yüklenen fotoğraflar ve videolar, Fotoğrafla uygulamasına otomatik olarak eklenmeyecek. Benzer biçimde Fotoğraflar uygulamasına eklenen medya dosyaları, Drive'daki Fotoğraflar klasöründe görünmeyecek.
Şu anki sistemin fotoğrafları tek bir hizmetten silmek isterken, yanlışlıkla iki hizmetten birden silmeye neden olduğu anlaşılıyor. Google, otomatik eşitlemenin yerine "Drive'dan yükle" işlevini yerleştirecek. Bu işlev, Drive'daki klasörlerden resimleri elle seçerek, Fotoğraflar'a aktarmanıza izin verecek. Bunun ardından Drive'da bu fotoğraflarda yapacağınız değişiklikler, Fotoğraflar'a yansımayacak.
Değişiklik, 10 Temmuz'dan sonra eklenecek olan fotoğraf ve videoları etkileyecek, yani mevcut medya olduğu yerde kalacak. Ancak iki hizmet arasındaki bağlantı ortadan kalkacağından, fotoğraflarda yapacağınız bir değişiklik, diğer hizmetteki fotoğrafa yansımayacak.
Hesap çapındaki depolama kısıtlaması konusuna gelirsek, Fotoğraflar uygulamasına sınırsız "yüksek kalitede" fotoğraf yüklemeye devam edebileceksiniz. Ancak Drive'da bulunan fotoğraflar, depolama kotanızdan sayılacak. Fotoğrafları "orijinal kalitede" saklamak isterseniz, önceden de olduğu gibi bu dosyalar, depolama kotanızdan harcayacak.
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