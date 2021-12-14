Fractal Meshify C İncelemesi

Artık kasa toplamanın maliyeti bir hayli artmış durumda. İyi seviyede bir ekran kartının fiyatının 20 bin TL'leri bulduğu ve hatta aştığı günümüzde, şöyle eli yüzü düzgün bir masaüstü bilgisayar kasası toplamak gerçekten zor. Ancak öte yandan ihtiyaçlar da bir şekilde karşılanmak durumunda. Bu noktada da şu sıralar yeni bir PC toplama niyetinde olan ve her şeyi tamamlamış da geriye bir tek kasayı bırakmış olanlar için güzel bir seçenek masamızda. Fractal Design adını daha önce duydunuz mu bilmiyoruz, fakat bu marka son dönemde ülkemizde sadece bilgisayar kasalarıyla değil, çevre ürünleriyle de görülebiliyor. Aslen İsveç tabanlı bir şirket olan Fractal Design, kasalar, soğutma üniteleri, güç kaynakları ve aksesuarlar dahil olmak üzere birinci sınıf PC donanımları üretiyor. Bunlardan biri de bugün yakından bakacağımız Meshify C adı verilen bu şık kasa.
Meshify C, Dark Temper camlı siyah renkli bir kasa gibi görünse de, onu hemen hızlıca renklendirmeniz mümkün. Hayır, bu defa bunu RGB ile yapmayacağız, zira bu modelde RGB ışıklandırma tercih edilmemiş. Bunun yerine kasayı fiziksel olarak özelleştirebiliyorsunuz.
Fractal Desing ekibi, bu kasa ile beraber bize ayrıca farklı renkte birer ön kapak göndermiş. Böylece kasanın ön kapağını farklı renklerde özelleştirebiliyorsunuz. Renkler arasında çok sayıda seçenek yer alıyor. Ön yüzdeki bu asimetrik örgü panel kasaya halihazırda güzel bir hava katarken, farklı renk seçenekleri de doğrusu güzel bir dokunuş olmuş.
Kasanın sol yanı temperli cam, sağ kenarı ise metalik malzemeli kapaktan oluşurken, kasanın üst ve alt kenarlarnda da toz filtreleri unutulmamış. Meshify C, özellikle yüksek hava akışı için tasarlanmış bir kasa. ATX boyutunda olan kasanın içinde geniş havalandırma kanalları yer alıyor, çeşitli fan noktaları sunuyor.
Üst kenarda 1 adet 120 mm'lik fan yerleştirebileceğiniz kasada, ön kenara 120 mm'den 3 adet, ya da 140 mm'den 2 adet fan yerleştirebiliyor, arka tarafa da yine 1 adet 120 mm'lik fan koyabiliyorsunuz. Toplamda ise kasaya 7 adet fan yerleştirmeniz mümkün. Kasanın kutusundan da 2 adet 120 mm fan çıkıyor. Bunlar bu kasa için yeterli olsa da, elbette siz bunu zamanla çoğaltabilirsiniz.
Fractal Meshify C, ön taraftan arkaya kadar engelsiz bir hava akışı sağlayabiliyor. Ayrıca kablo yönetimini de el altında tutabileceğiniz kasada 15 ila 35 mm kablo yönlendirme alanı bulunuyor. Kasanın disk desteği ise 5 adede kadar diyebiliriz. Bu zaten gerek RAID yapacaklar gerek normal kullanımlar için yeterli bir sayı.
Kasada maksimum 175 mm uzunluğuna kadar olan güç kaynağı kullanabiliyorsunuz. Buna ilave olarak bu kasada yer vereceğiniz ekran kartının da maksimum 315 mm uzunluğunda olması gerekiyor. İşlemci soğutucusu içinse yükseklik sınırı 172 mm. Bunlara dikkat ederseniz sorun yaşamazsınız, aksi halde bileşenlerinizi bu kasaya sığdırmanız güç olacaktır. Bu arada eğer su soğutma sistemi kullanıyorsanız da bunu kasanın ön ve üst kenarlarına kolaylıkla yerleştirebileceksiniz ki üst kenar çok mantıklı bir seçim olacaktır. Üstte 240 mm'ye kadar, önde 360 mm'yte kadar, yanda ise 120 mm'ye kadar olan radyatörleri konumlandırabiliyorsunuz.
Fractal Meshify C, performans olarak ısı sirkülasyonu açısından beğendiğimiz bir kasa oldu, ancak öte yandan ses konusunda ise pek bekleneni veremiyor. Kasanın sesi biraz dışarı sızdırdığını kabul edebiliriz. Tasarım kısmıyla da zaten ATX, mATX ve ITX anakartlar için uygun yapıda olan kasada yer vereceğiniz bileşenlerin uzunluklarına da dikkat ederseniz herhangi bir sorun yaşamayacaksınız kanısındayız.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek Fractal Meshify C için optimum hava akışına sahip bir kasa istiyorsanız bu kasanın sizin için mükemmel olacağının altını çizebiliriz, ancak bu onun orta sınıf bir kasa olduğu gerçeğini de ortadan kaldırmıyor. İyi termal performansa sahip bir kasaya ihtiyacınız varsa, 240 mm veya 360 mm CPU soğutucusu takmayı düşünüyorsanız, tamam bu Fractal Meshify C tam sizin kaleminiz. Öte yandan renklendirilebilir tasarımı ve kablo yönetim özellikleriyle de tatmin olacaksınız diyebiliriz. Ancak mevcut en sessiz PC kasasını istiyorsanız, başka seçeneklere bakmanız gerekiyors. Fiyat ise, o da biraz yüksek açıkçası, fakat rakiplerin de fiyatlarının yükseldiğini söyleyelim. Şu an Fractal Meshify C'yi piyasada 1599 TL fiyatla bulabiliyorsunuz.
CHIP Online Notu: %81
+ Göze hoş gelen tasarım
+ Mükemmel termal performans
+ 240 mm veya 360 mm CPU soğutucu kullanımı
+ Kablo yönetimi
+ Genişleme yuvaları
- Ses kaçırıyor
- Fiyatı rekabeti zorlaştırıyor
Teknik Özellikler
- Form Faktor: ATX
- Genişleme Yuvaları: 7 adet
- Fan Desteği: Ön (120 mm x 3s), Arka (120 mm x 1), Üst (120/140 mm x 2)
- PSU Uyumluluğu: 175 mm
- GPU Uyumluluğu: 315 mm
- CPU Fan Uyumluluğu: 172 mm
- RGB Aydınlatma Yok
- Boyutlar: 395 x 212 x 440 mm
- Ağırlık 6.5 kg.
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