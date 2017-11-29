Galaxy A5 ve Galaxy A7 (2018) Ortaya Çıktı!

2018'de gelecek olan Galaxy A5 ve Galaxy A7'nin kılıflı görselleri, "sonsuz ekran" sürpriziyle birlikte ortaya çıktı!

Galaxy A5 ve Galaxy A7 (2018) Ortaya Çıktı!

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