Galaxy A5 ve Galaxy A7 (2018) Ortaya Çıktı!
2018'de gelecek olan Galaxy A5 ve Galaxy A7'nin kılıflı görselleri, "sonsuz ekran" sürpriziyle birlikte ortaya çıktı!
İnternette yeni ortaya çıkan kılıf görselleri, henüz duyurulmamış Galaxy A5 (2018) ve Galaxy A7 (2018) telefonlarını görmemizi sağladı. Bu sızıntı şimdiye dek duyduğumuz ve gördüğümüz tüm detayları doğruluyor.
Galaxy A5 ve A7, render'larda göründükleri gibi Infinity Display (Sonsuz Ekran) ile sevk edilecek, ayrıca arka yüzlerinde parmak izi okuyucusuna sahip olacak. Bu da Galaxy S9'un tahmin edilen tasarımı ile benzerlik gösteriyor.
Aynı görünüme sahip telefonlar, Android 7.1.1 Nougat işletim sistemine, Exynos 7785 işlemciye, 4GB RAM'e ve 32GB yükseltilebilir depolama alanına sahip olacak. Fiyatları hakkında herhangi bir bilgi olmayan ikiz telefonların piyasaya sürüldüklerinde isimlerinde de değişikliğe gidilebileceği söyleniyor.
Eğer tahmin edildiği gibi Samsung telefon model isimlerini bir araya getirmeye çalışıyorsa, bu telefonların piyasadaki isimleri Galaxy A8 ve Galaxy A8 Plus olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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