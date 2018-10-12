Galaxy A9'da Bixby Tuşu İçin Alternatif Yaklaşım

Samsung'un yeni Galaxy A9'unda Bixby tuşu yerli yerinde duruyor. Ama bu kez "daha az rahatsız edici" hale gelmiş!

Galaxy A9'da Bixby Tuşu İçin Alternatif Yaklaşım

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