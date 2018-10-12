Galaxy A9'da Bixby Tuşu İçin Alternatif Yaklaşım
Samsung'un yeni Galaxy A9'unda Bixby tuşu yerli yerinde duruyor. Ama bu kez "daha az rahatsız edici" hale gelmiş!
Samsung, cihazlarının çoğunda olduğu gibi özel bir Bixby tuşu olan yeni Galaxy A9'u tanıttı. Birçok kullanıcının bu tuşla problemi, yanlışlıkla basılmasını önlemek için bir önlem olmamasıydı. Hatta çoğu kullanıcı 3. parti yazılımla bu tuşu devre dışı bırakıyordu. Bu yüzden Samsung, Note 9'da Bixby için iki kere hızlıca düğmeye basma gibi bir orta zemin bulmaya yolunu seçti.
Şirket, bu problemi Galaxy A9'da donanım seviyesinde de ele almış görünüyor. Ses ve güç düğmeleri sağ tarafta ve Bixby tuşu sol tarafta tek başına. Ayrıca kullanıcının cihazı kullanırken normalde parmaklarını yerleştireceği yerden daha yüksekte yer alıyor. Dolayısı ile yanlışlıkla basılmalara önlem alınmışa benziyor.
Galaxy A9'daki yaptığı bu değişiklik özellikle bu tuşa yanlışlıkla basanlar için iyi bir tercihe benziyor. Tuşu tamamen kaldırmak veya aktifleştirmenin zor hale getirilmesi gerçekten bu özelliğe ihtiyaç duyanlar için problem oluşuracağından Samsung Bixby için doğru bir karara varmışa benziyor.
Umarız Samsung sonraki modellerde de kullanıcılarına hem tutarlılık hem de kullanışlılık adına benzer bir tasarım sunacaktır.
Yavuz Alp Şimşek
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