Galaxy Fold Singapur ve İspanya'da da Ertelendi
Samsung, Galaxy Fold'un tanıtım etkinliklerini iki ülkede daha erteledi! Peki, bunun nedeni ne olabilir?
Galaxy Fold'un Çin'deki tanıtımını ve diğer etkinliklerini erteleyen Samsung, şimdi aynısını Singapur ve İspanya'da da yaptı. Böylece iki ülkede 24 Nisan'da yapılması beklenen etkinlikler ertelenmiş oldu.
Firma, Galaxy Fold'u ABD'de 26 Nisan'da piyasaya sürüleceğini açıklamıştı ve bu konuda yeni bir açıklama yapmadı. Daha önce Galaxy Fold'un ABD'deki çıkışının ertelenmeyeceği söylenmişti.
Bir Samsung yetkilisi Channel News Asia'ya yaptığı açıklamada "sınırlı sayıda Galaxy Fold medya inceleme ünitesine dair son geri bildirimler ışığında Samsung, Galaxy Fold'ların etkinlikte iyi bir deneyim sunmasını sağlamak için çaba gösteriyor," dedi. Samsung daha önce Galaxy Fold'un Avrupa'da bir düzineden fazla pazarda 26 Nisan'dan itibaren ön sipariş verilebileceğini söylemiş, cihazın 3 Mayıs'ta piyasaya sürüleceğini belirtmişti.
Firmanın attığı bu adımın nedeni, basının test ettiği cihazlarda çıkan sorunlar. Ancak bu sorunların çoğunlukla kullanıcıdan kaynaklandığı düşünülüyor. Bazı kullanıcıların ekrandaki koruyucu filmi söktüğü biliniyor. Bu filmin yerinden kaldırılmaması gerekiyor, aksi halde cihaz hasar görüyor. Filmi yerinden kaldırmayanların çoğunun sorun yaşamadığı belirtiliyor.
Bununla birlikte Samsung'un ekran filmiyle ilgili uyarıları daha net biçimde yapması gerekiyor. Firmanın etkinlikleri geciktirmesinin nedeni, yalnızca cihazlara uyarı eklemek de olabilir. Zaten şu noktada telefonun tasarımında bir değişiklik yapılması mümkün olmayacaktır.
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