Galaxy J2 (2018)'in Rus Sitedeki Satış Fiyatı!
Galaxy J2 2018'in fiyatı, Rus çevrimiçi satış sitesinde ortaya çıktı!
Geçen hafta, Galaxy J2 (2018)'in resimleri ve özellikleri internete sızmıştı. Bugün ise Galaxy J2 (2018), Rus bir online satış sitesi olan Becompact'ın satış listesinde görüldü. Burada cihazın Rusya için satış fiyatı da görülüyor.
Fiyat ve özellikler, geçen hafta gördüğümüz Galaxy J2 (2018) sızıntıları ile uyuşuyor. Fiyat 7,990 RUB olarak görünüyor bu da yaklaşık 138 dolara denk geliyor. Ama satıcının ürünü sadece internette bulunan bilgilerle mi satış listesine koyduğu bilinmiyor. Satış listesinden alınan ekran görüntülerinde watermark bulunmadığı için, bilgilerin farklı bir kaynaktan alınmış olma ihtimali var.
Hatırlatacak olursak, geçen hafta sızan bilgiye de göre, Galaxy J2 (2018)'in 5 inç SuperAMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 425 yonga, 1.5GB RAM, 16GB dahili bellek, 8 megapiksel kamera, 5 megapiksel ön kamera, çıkarılabilir 2600mAh pil ve Android 7.1.1 Nougat ile gelmesi bekleniyor.
Şu anda da, cihaz hâlâ Buy seçeneğinde sitede bulunuyor. Samsung telefonu resmi olarak açıklamadığı için, satıcının telefonu pek yakında sevk edebileceğini düşünmüyoruz. Samsung'un Galaxy J2 (2018)'i yakın gelecekte resmi olarak çıkarması bekleniyor.
H. Hüseyin Öztürk
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