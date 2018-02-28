Galaxy J6 Benchmark'ı İnternete Sızdı
Samsung'un henüz tanıtmadığı yeni telefonu Galaxy J6, benchmark sonuçları ile ilk kez internete sızdı!
- Ali Ruhi Öztürk
Geçtiğimiz ay Galaxy Note 8 Oreo sürümünde Galaxy J4 ve Galaxy J6'ya ait olduğu düşünülen iki farklı kod adı ortaya çıkmıştı. Bu sızıntı, sadece cihazların varlığını doğrulamış ama başka hiç bir detayı su yüzüne çıkarmamıştı. Ancak iki hafta önce keşfedilen ikinci derece kanıt bu durumu değiştirmiş gibi görünüyor.
Geekbench veritabanına ilk önce Galaxy J4 olduüu düşünülen bir cihazın kod adı bulunmuştu, şimdiyse SM-J600F kod isimli bir telefonun test sonuçları keşfedildi. Bu telefonun Galaxy J6 olduğu düşünülüyor.
Bu benchmark sonuçlarına göre cihaz Android 8.0 işletim sistemine, Exynos 7870 1.6 GHz işlemciye ve 2GB RAM'e sahip. Bu çipseti Galaxy J5, Galaxy J7 ve Galaxy J7 Prime ile aynı işlemci.
Samsung'un Çinli telefon üreticilerine bütçe telefonları piyasasında yenilmiş olması, yeni Galaxy J telefonların geliştiriliyor olması ihtimalini mantıksal olarak destekliyor. Şu an hesaplı telefonlar konusunda oldukça zayıf olan Samsung, bu açığı J4 ve J6 ile kapamayı planlıyor olabilir.
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