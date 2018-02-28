Galaxy J6 Benchmark'ı İnternete Sızdı

Samsung'un henüz tanıtmadığı yeni telefonu Galaxy J6, benchmark sonuçları ile ilk kez internete sızdı!

  • Ali Ruhi Öztürk
Galaxy J6 Benchmark'ı Sızdı

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