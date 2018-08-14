Galaxy Note 9'dan Daha Ucuz 5 Alternatif!
Galaxy Note 9'un yüksek fiyatı bütçenizi aşıyorsa, işte tasarruf etmenizi sağlayacak 5 harika alternatif!
Galaxy Note 9'u çok yüksek fiyatına rağmen satın alanlar elbette olacak; bunda şaşırtan bir şey yok. Ancak bir telefona 6.500 TL ödemek size göre aşırı lüks ise, doğru yerdesiniz.
İşte Samsung Galaxy Note 9'dan daha ucuz 5 alternatif.
1. Samsung Galaxy Note 8
Aklınıza ilk gelen seçenekle başlayalım. Galaxy Note 9, Note 8'in üzerine çok fazla şey eklemiyor ama Note 8 çok daha ucuz. 12MP çift lensli kamera, Quad HD+ 6,3 ekran ve bolca işlem gücü, yine sizinle. 4.300 TL civarında bulunabilen Note 8'in fiyatı ile Note 9'un fiyatı arasında 2.000 TL'den fazla fark var.
2. Galaxy S9 Plus
6,2 inç'lik ekranı Galaxy Note 9'dan biraz daha küçük ancak fark edilir derecede daha hafif. Galaxy S9 Plus'ın kameraları da oldukça iyi, özellikle düşük ışıkta. Galaxy S9 Plus'ı Note 9'a kıyasla 1.000-2.000 arası daha ucuza bulmanız mümkün.
3. iPhone 8 Plus
iPhone X'in Türkiye fiyatı Galaxy Note 9'dan pahalı, bu durumda Apple iOS ile çalışan en iyi seçeneğiniz iPhone 8 Plus. 5,5 inç'lik ekran Note 9'un ekranından çok daha küçük ancak Apple'ın şık telefonunu kullanmak bir keyif. iPhone 8 Plus'ın Apple web sitesindeki fiyatı, şu an 5.899 TL.
4. Huawei P20 Pro
Huawei'nin 6.1 inç'lik etkileyici telefonu, 40MP'lik ana kamerası ve geniş piliyle 2018'in hit telefonlarından. Huawei P20 Pro'yu piyasada 4.600 - 5.000 TL arasında fiyatlarda bulmanız; yani 2.000 TL'ye yakın tasarruf etmeniz mümkün.
5. OnePlus 6
Farklı mağazalarda 4.350 TL fiyatla listelenen OnePlus'un son telefonu, Snapdragon 845 yonga seti ve 6,3 inç'e yakın ekranıyla öne çıkıyor.
Zeynel A. Öztürk
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