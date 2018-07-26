Galaxy Note 9'un Renk Seçenekleri Görüntülendi!
Galaxy Note 9'un sunumu sırasında sahip olacağı ilk renkler, internete sızdı!
Samsung bir sonraki üst seviye telefonu Galaxy Note 9'u önümüzdeki ay bir etkinlikle duyurması bekleniyor ve cihaz hakkında söylentiler birkaç haftadır yoğun bir şekilde gözükmeye başlamış durumdalar. Şimdi de ünlü sızıntı kaynağı Evan Blass, Note 9'un yayımlanması ile beraber sahip olacağı resmi renklere ilk bakışı sunmuş olabilir.
Bu bilgi, Samsung'un yeni telefonunun üç renk çeşidini gösteren bir tweet aracılığı ile edinilmiş durumda ve bu renkler Siyah, Mavi ve Kahverengi olarak gözüküyorlar. Ancak tweet, bu renklerin telefonun yayım anında sahip olacağı tek renkler olup olmayacağı konusunda detay sunmuş değil.
Gösterilen renklerin arasında bulunmayan dikkat çekici bir seçenek ise, geçtiğimiz hafta görüntülenen eflatun (leylak moru) rengi. Tabi ki bu, bu rengin seçenekler arasında olmayacağı anlamına gelmiyor.
Yeni görüntülenen renk seçeneklerinin en dikkat çekici özelliği ise telefonların yanında yer alan S Pen'in – özellikle mavi modelde – telefon ile aynı renge sahip olmaması. Daha önceki Note modellerinde her iki parça da aynı renge sahipti ancak görünene göre Samsung, bu sefer mavi model ile aşırı zıtlık gösteren sarı kalemi tercih etmiş durumda. Firmanın diğer renk sürümlerinde de aynı seçeneği kullanıp kullanmayacağı ise merak edilen bir konu oluyor.
Fotoğraflarda gösterilen renkler dışında yeni pek bir bilgi bulunmuyor. Telefonun arkasında çift kameralı düzen ve hemen altında parmak izi okuyucu yer alıyor. Samsung Galaxy Note 9'un 9 Ağustos tarihinde duyurulması bekleniyor ve telefonun yanında yeni Galaxy Watch'un ve Bixby destekli bir akıllı hoparlörün de tanıtılması var olan beklentilerin arasında yer alıyor...
Levent Öztürk
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