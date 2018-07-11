Galaxy Note 9'un "Resmi Çizimi" Sızdı
Galaxy Note 9'un ön yüzünü tamamen gösteren ve Samsung'a ait olduğu iddia edilen bir çizim, internette ortaya çıktı!
Samsung, Galaxy S9'un satış açığını kapatacağını umduğu Galaxy Note 9'u bir aydan kısa bir süre içerisinde tanıtacak. Henüz duyurulmayan telefon hakkında etrafta birçok dedikodu dolaşırken bir "resmi çizim" internette kendini gösterdi.
AndriodHeadlines'ın iddiasına göre aşağıda gördüğünüz cihaz, Galaxy Note 9'dan başkası değil. Güvenilir bir kaynaktan gelen çizimin Samsung'un resmi çizimi olduğu iddia ediliyor. Gördüğünüz gibi telefon, geçen sene çıkan Galaxy Note 8'den çok farklı görünmüyor. Bununla birlikte telefonun arka yüzünün farklı göründüğüne dair dedikodular var. Sızıntılarda parmak izi sensörü ve kamera konumlarının değiştiğini görmüştük. Parmak izi sensörünün kamerayla yan yana olması, yanlışlıkla kameraya dokunup onu kirletmenize neden olabiliyor. Bu sorun Galaxy S9'da parmak izi sensörünün konumu değiştirilerek giderilmişti. Benzer bir değişikliği Galaxy Note 9'da da görebiliriz.
6,4 inç'lik bir ekranla gelmesi beklenen telefonun özellikleri arasında Snapdragon 845 yonga seti, 6GB RAM ve 4.000mAh pil var. RAM'in 8GB'a, depolama alanının ise 512GB'a yükseltileceğini söyleyen bazı iddialar da bulunuyor. Belki de en ilginç geliştirme, S Pen'in Bluetooth desteği kazanacak olması ve bu sayede örneğin müziği kontrol etmenize izin verecek olması.
Note 9'u sabırsızlıkla bekliyorsanız, artık çok uzakta olmayan, 9 Ağustos'taki Samsung Unpacked etkinliği için geri saymaya başlayabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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