Galaxy Note 9'un Tanıtım Görüntüleri Sızdı!
Sızmadık yanı neredeyse kalmayan Galaxy Note 9'un yarınki tanıtımında kullanılacak materyaller de internete sızdı!
Galaxy Note 9'la ilgili her şeyin internete sızması, ilk kez karşılaştığımız bir durum değil. Ancak resmi tanıtım esnasında kullanılacak olan materyallerin sızmasına sıkça rastlamıyoruz.
Sızan görüntülerde Note 9'un özelliklerinden bahsediliyor. Bu özellikler arasında Bluetooth destekli S Pen, arka yüzdeki çift diyaframlı lens, kamera uygulamasındaki yeni yazılımsal işlevler, bir USB Type-C HDMI kablosuyla büyük ekrana bağlayabilme ve PC benzeri deneyim elde edebilme var.
Galaxy Note 9, yarın akşam düzenlenecek Samsung etkinliğiyle tanıtılacak. Etkinliği CHIP Online'daki canlı anlatımımız üzerinden takip edebileceksiniz.
Zeynel A. Öztürk
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