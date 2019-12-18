Galaxy S11, iPhone 11 Pro Max'ten Hızlı!

Samsung'un gelecek amirali Galaxy S11'in hızlı bir telefon olacağı su götürmez bir gerçek. Ancak elbette ne kadar hızlı olacağını ancak telefon resmi olarak piyasaya sürüldükten sonra görebileceğiz. Ancak Galaxy S11 henüz tanıtılmamış olmasına karşın telefonla ilgili ilk test sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Peki, nasıl?
Galaxy S11 de selef modeller gibi 2 farklı işlemci seçeneği ile gelecek. Birinde Qualcomm tarafını kullanacak olan Güney Koreli şirket, bir diğerinde ise kendi Exynos yonga setini kullanacak. Galaxy S11'de Qualcomm tarafında yeni işlemci olan Snapdragon 865'in yer alacağı da biliniyor. Buradan çıkan Techradar ekibi, Snapdragon 865'li referans cihaza hız testleri uygulamış. Alınan sonuçlar ise Galaxy S11'in iPhone 11'e kafa tutacağını gösteriyor.
Geekbench 5'te yapılan testte Qualcomm Snapdragon 865 özellikle çoklu çekirdek performansında iPhone 11 Pro Max'te yer alan A13 Bionic'i geride bırakmayı başarıyor.
Alınan Geekbench 5 çoklu çekirdek testinde 3450 toplayan Snapdragon 865, bu puanla iPhone 11 Pro Max'in 3337'li skorunu geride bırakıyor. Bu da özellikle video ile imaj işleme ve 3D oyunlarda Galaxy S11'in daha iyi performans göstereceğini gözler önüne seriyor.
Öte yandan Geekbench 5 tekli çekirdek skorunda ise iPhone 11 Pro Max biraz daha güçlü. Bu senaryoda 1331 puan alan iPhone 11 Pro Max'e karşılık Snapdragon 865'le geleceği düşünülen Galaxy S11'in üretebileceği rakam 931 olacak gibi görünüyor.
Elbette bu rakamların Snapdragon 865'li referans bir cihazdan alındığını da tekrar hatırlatmak gerek. Nihai sonucu, Galaxy S11 tanıtıldıktan sonra CHIP Online yapacağımız testlerden sonra söyleyeceğiz.
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