Galaxy S11'de "Özel Yüz Tanıma" Olacak
Samsung, Galaxy S11 ile yüz tanıma konusunda Apple'ın iPhone'larına rakip olabilir!
- Ercan Uğurlu
Samsung'un Galaxy S11 akıllı telefonu şubat ayında tanıtılacak. Telefonla ilgili sızıntılar yoğunlaşmaya başlarken, gelen yeni haber ise Galaxy S11'de yeni bir özelliğin yer alacağına ilişkin. Bilindiği gibi Güney Koreli şirket, ekrana entegre parmak izi sensörlerini gerek üst seviye gerek orta segment akıllı telefonlarında yoğun olarak kullanıyor. Ancak buna karşın yüz tanıma özellikleri konusunda çok ilerleme kaydedemeyen şirket, şimdiye kadar kamera yoluyla "sıradan" yüz tanıma tekniğinden ötesini telefonlarında sunmuş değil. Ancak bu Galaxy S11 ile değişecek gibi görünüyor.
Samsung'un Picasso kod adını verdiği Galaxy S11 için gelişmiş yüz tanıma özelliği daha önce de konuşulmuştu. Ancak bu kez ortaya çıkan Galaxy S11 UX yazılım detaylarında kendini belli eden özellik, "Face Service app" olarak kod satırında yer alıyor.
Another (exclusive) S11 leak(?). In the Face Service app, Samsung has started to work on the UX_Picasso. Essentially, the UX for the S11. In reality, it doesn't say much about anything besides Samsung is actively working on facial recognition. pic.twitter.com/FNFrK158iu— Max Weinbach (@MaxWinebach) October 28, 2019
XDADevelopers platformundan Max Weinbach'ın ortaya attığı bu iddia, Galaxy S11'de gerçekten ortaya çıkacak mı, bekleyip göreceğiz.
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