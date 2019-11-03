Galaxy S11'de "Özel Yüz Tanıma" Olacak

Samsung, Galaxy S11 ile yüz tanıma konusunda Apple'ın iPhone'larına rakip olabilir!

  • Ercan Uğurlu
Galaxy S11'de "Özel Yüz Tanıma" Olacak

Samsung'un Galaxy S11 akıllı telefonu şubat ayında tanıtılacak. Telefonla ilgili sızıntılar yoğunlaşmaya başlarken, gelen yeni haber ise Galaxy S11'de yeni bir özelliğin yer alacağına ilişkin. Bilindiği gibi Güney Koreli şirket, ekrana entegre parmak izi sensörlerini gerek üst seviye gerek orta segment akıllı telefonlarında yoğun olarak kullanıyor. Ancak buna karşın yüz tanıma özellikleri konusunda çok ilerleme kaydedemeyen şirket, şimdiye kadar kamera yoluyla "sıradan" yüz tanıma tekniğinden ötesini telefonlarında sunmuş değil. Ancak bu Galaxy S11 ile değişecek gibi görünüyor.

Samsung'un Picasso kod adını verdiği Galaxy S11 için gelişmiş yüz tanıma özelliği daha önce de konuşulmuştu. Ancak bu kez ortaya çıkan Galaxy S11 UX yazılım detaylarında kendini belli eden özellik, "Face Service app" olarak kod satırında yer alıyor.

XDADevelopers platformundan Max Weinbach'ın ortaya attığı bu iddia, Galaxy S11'de gerçekten ortaya çıkacak mı, bekleyip göreceğiz.

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