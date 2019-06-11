Galaxy S11'de Kulaklık Girişi Olmayacak mı?
Samsung Galaxy S11'de olmayacaklar listesine, kimsenin beklemediği bir madde daha eklendi!
- Ercan Uğurlu
Samsung'un gelecek amirali Galaxy S11 hakkındaki sızıntılar ardı arkasına gelmeye devam ediyor. Son olarak gelen bilgiler arasında ekranın altında entegre kamera bulundurmayacağı bilgisi yer alan Galaxy S11 için şimdi de kulaklık iddiası geldi. Görünüşe göre Galaxy S11'de 3.5 mm kulaklık girişi de yer almayacak.
Samsung'un her yeni çıkan modelinde yer alan 3.5 mm kulaklık girişi artık veda etmeye hazırlanıyor olabilir. 3.5 mm kulaklık girişine yer vermesiyle tüketicilerin takdirini toplayan Samsung, bu modülden artık vazgececek gibi görünüyor. Zira önce Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Pro sızıntılarında bu 2 telefonunda herhangi bir kulaklık girişinin olmayacağı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise gelen bilgiler, bu popüler mudülün Galaxy S11'de de olmayacağı görüşünde.
Buna göre Samsung'un nadirde olsa bazı modellerinde yer almayan 3.5 mm kulaklık girişi, eğer ağustos ayında tanıtılacak olan Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Pro modellerinde bulunmazsa, büyük olasılıkla Galaxy S11'de de yer almayacak. Güney Koreli üreticinin, kutu içeriğinde USB-C portu üzerinden çalışan bir kulaklığa veya USB-C'den 3.5 mm kulaklık ortuna dönüştücü adaptörüne yer verip vermeyeceği ise bilinmiyor.
Peki, sizce Samsung telefonlarında 3.5 mm kulaklık girişinden vazgeçerse nasıl bir izlenim bırakır? Kulaklık girişi olmayan Galaxy Note 10 veya Galaxy S11'i satın almak ister misiniz? Cevaplarınızı yorum olarak yazabilirsiniz...
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