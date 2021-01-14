Samsung Galaxy S21 Serisi Tanıtılıyor. Canlı Yayında, Dakika Dakika İzleyin

Beklenen gün geldi; Samsung yeni amiral gemisi telefonlarını, yani Galaxy S21 serisini resmi olarak tanıtıyor. Tanıtımı canlı yayında izleyin; gelişmelere dakika dakika şahit olma şansını kaçırmayın.

CANLI YAYIN: Samsung Galaxy S21 tanıtılıyor

Samsung'un bu yıl Şubat geleneğini bozacağı ve yeni amiral gemisi telefonlarını, yani Galaxy S21'i, Galaxy S21+'ı ve Galaxy S21 Ultra'yı Ocak ayının ortasında tanıtacağını açıklaması kimse için bir sürpriz değildi. Zor geçen 2020 yılının ardından böyle bir hamle bekleniyordu. Ve işte o gün geldi; Samsung'un Unpacked etkinliği Türkiye saati ile 18.00'da başlıyor.

Online olarak düzenlenen etkinlikte, 2021 yılının ilk amiral gemisi telefonları ile tanışacağız. Her ne kadar aylardır internette dolaşan sızıntılar telefonlar hakkında gizli saklı pek bir şey bırakmasa da, sızıntıların resmi olarak onaylanması tabii ki önemli.

Galaxy S21 serisinin tanıtılacağı Unpacked etkinliğini hemen aşağıdan, canlı canlı izleyebilirsiniz.

İyi seyirler...

Galaxy Unpacked January 2021: LivestreamGalaxy Unpacked January 2021: Livestream
It’s the moment we’ve all been waiting for. #SamsungUnpacked is LIVE on January 14, 2021. Learn more: To view the YouTube streams on a desktop or laptop computer you'll need: • Most recent version of Google Chrome, Firefox, MS Edge or Safari • Operating system: Windows 7+, Mac OS X 10.7+ or Ubuntu 10+

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