Samsung Galaxy S21 Serisi Tanıtılıyor. Canlı Yayında, Dakika Dakika İzleyin

Samsung'un bu yıl Şubat geleneğini bozacağı ve yeni amiral gemisi telefonlarını, yani Galaxy S21'i, Galaxy S21+'ı ve Galaxy S21 Ultra'yı Ocak ayının ortasında tanıtacağını açıklaması kimse için bir sürpriz değildi. Zor geçen 2020 yılının ardından böyle bir hamle bekleniyordu. Ve işte o gün geldi; Samsung'un Unpacked etkinliği Türkiye saati ile 18.00'da başlıyor.
Online olarak düzenlenen etkinlikte, 2021 yılının ilk amiral gemisi telefonları ile tanışacağız. Her ne kadar aylardır internette dolaşan sızıntılar telefonlar hakkında gizli saklı pek bir şey bırakmasa da, sızıntıların resmi olarak onaylanması tabii ki önemli.
Galaxy S21 serisinin tanıtılacağı Unpacked etkinliğini hemen aşağıdan, canlı canlı izleyebilirsiniz.
İyi seyirler...
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