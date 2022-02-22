Galaxy S22 Ultra ve Plus''ın 45W Hızlı Şarjı, O Kadar da Hızlı Değilmiş!

Samsung Galaxy S22 Ultra ve Galaxy S22 Plus'ta sunulan göz alıcı yükseltmelerden birinin 45W hızlı şarj özelliği olduğunu söyleyebiliriz ve bu, Samsung Galaxy S21 serisinin 25W'ına göre büyük bir artış gibi görünüyor. Ancak bu sayılar, cihazın neredeyse iki kat daha hızlı şarj olacağı anlamına da gelmiyor.
GSMArena, telefonları 25W Samsung şarj cihazı, 45W Samsung şarj cihazı ve 65W üçüncü taraf şarj cihazı olmak üzere üç şarj cihazıyla test etti ve şarj hızlarının hepsiyle aşağı yukarı aynı olduğunu ortaya koydu.
Örneğin Samsung Galaxy S22 Ultra'nın 25W şarj cihazıyla tam şarj olması 64 dakika, 45W şarj cihazıyla ise 59 dakika sürdü. Yani 45W'a geçiş sadece 5 dakika kazandırdı. 65W şarj cihazı ise 62 dakika ile arada kaldı.
Samsung Galaxy S22 Plus'ı şarj ederken fark daha da küçüktü, 25W şarj cihazı 62 dakika, 45W şarj cihazı ise 61 dakikada şarjı tamamladı, yani sadece 1 dakikalık bir fark vardı.
Parçalı şarjlar konusunda da benzer bir durum gözüküyor. Samsung Galaxy S22 Ultra'yı boş bir pille 30 dakika boyunca şarj ettiklerinde 25W'lık şarj cihazıyla %61'e ulaşabilen ekip, 45W'lık şarj cihazı ile %60'a ulaşabildi. 65W'lık şarj cihazı ise telefonu %65'e ulaştırdı. Samsung Galaxy S22 Plus ise aynı süre içerisinde 25W şarj cihazıyla %62, 45W şarj cihazıyla ise %64'e ulaştı.
Yani genel olarak, 45W'lık bir şarj cihazının kullanılması bu telefonları çok daha hızlı şarj edecek gibi görünüyor, ancak fark en fazla birkaç dakika olabiliyor.
Samsung'un 45W şarjının neden bu kadar düşük performans gösterdiği veya belki bir yazılım güncellemesinin sorunları iyileştirip iyileştiremeyeceği ise tam olarak belli değil. Yine de,en azından şu an için, kutudan telefonlarla beraber bir şarj cihazı çıkmadığı da düşünüldüğünde, 25W'lık bir şarj cihazı yerine daha fazla ödeyip 45W'lık şarj cihazını almak pek mantıklı görünmüyor.
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