Galaxy S7 Oreo Güncellemesi Devam Ediyor
Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge'in askıya alınan Oreo güncellemesi, kaldığı yerden devam ediyor!
Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge beklediği Oreo güncellemesini birkaç hafta önce almaya başlamışı. İlk olarak İngiltere'de dağıtılmaya başlanan güncelleme, geçici olarak askıya alınmıştı.
Görünüşe göre Samsung, sorunları çabuk giderdi ve güncelleme, şu an tekrar dağıtılmaya başlandı. Bu gelişmeyle ilgili bilgi, Samsung'un resmi yardım formlarındaki bir moderatör tarafından paylaşıldı. Moderatöre göre bazı Galaxy S7'ler, Oreo yüklendikten sonra beklenmedik biçimde baştan başlayabiliyordu. Bunun ardından firma, sorunu yakından incelemek ve sorundan etkilenen cihazların sayısını en aza indirgemek için güncellemeyi askıya almıştı. Benzer bir bilgi, Samsung'un Kanada'ya özel forumlarında da paylaşıldı.
Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge'in Oreo güncellemesi, G930FXXU2ERE8 ve G935FXXU2ERE8 firmware sürümleriyle şu an tekrar dağıtılmaya başlanmış durumda.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın