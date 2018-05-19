Galaxy S7 Oreo Güncellemesi Devam Ediyor

Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge'in askıya alınan Oreo güncellemesi, kaldığı yerden devam ediyor!

Galaxy S7 Oreo Güncellemesi Devam Ediyor

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