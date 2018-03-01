Galaxy S9 Dünya'nın En İyi Ekranına Sahip
Samsung Galaxy S9, ekran konusunda iPhone X'i tahtından indiriyor!
- Ali Ruhi Öztürk
DisplayMate, gerçekleştirdiği detaylı testler ardından Samsung Galaxy S9 ekranının dünyadaki en iyi OLED ekran olduğunu açıkladı. Galaxy S8 ile aynı olan 2,960 x 1,440 çözünürlükte olsa da, S9'un ekranında bir çok gelişim ve yenilik bulunuyor.
Bu gelişimlerden en önemlisi belki de daha isabetli renkler sunuyor olması. DisplayMate, S9'un bir çok farklı gamut standardına uygun olduğunu açıkladı, bunlar arasında DCI-P3, RGB ve sRGB bulunuyor. Site ayrıca telefonun ekranına "Mükemmelden Ayırt Edilemez" kalite ödülünü verdi.
Araştırma şirketi, S9'da bulunan ekranın büyük ihtimalle oturma odanızda bulunan 4K Ultra HD televizyondan daha iyi olduğunu iddia etti.
iPhone X ekran alanında belli bir zaman için en üst sırayı elinde tutmuştu, ancak Samsung uzun zamandır kendi geliştirdiği ekranlarla yarışıyordu. Özellikle Apple'ın OLED ekranları Samsung'dan tedarik ettiğini düşünürsek, Samsung hiç bir zaman tam olarak OLED alanında en üst sıradan düşmedi.
Bu noktadan sonra OLED rekabetinin zorlaşacağı tahmin ediliyor, bunun sebebi ise teknolojinin sınırlarına dayanmaya başlıyor olması olabilir.
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