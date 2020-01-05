Galaxy S9, Galaxy A80 için Önemli Android 10 Adımı

Henüz sadece birkaç telefonunu Android 10'a yükselten Samsung'un önünde uzun bir güncelleme listesi bekliyor. Sıradaki telefonlar ise Galaxy S9 ve Galaxy A80 olacak gibi görünüyor.
Wi-Fi Alliance'ın onayından geçen iki telefonun güncellemesi, güncelleme tarihinin yaklaştığının bir işareti. Bununla birlikte onayın alınması, her zaman güncellemenin çok yaklaştığı anlamına gelmeyebiliyor. Ancak en azından cihazların güncellenmesi konusunda bir ilerleme olduğunu ve güncellemenin zamanla geleceğini biliyoruz.
Galaxy S9'un önümüzdeki günlerde Android 10 güncellemesini alması şaşırtıcı olmayacak. Galaxy Note 9'un kararlı Android 10 güncellemesi zaten yayınlanmıştı, bu nedenle S9'un birkaç gün içinde güncellemeyi alması bekleniyor. Galaxy A80 ise Samsung'un desteklenen cihazlar listesinde olduğundan Android 10'u eninde sonunda alacağı biliniyor.
Samsung'un Android 10 güncellemelerinin, önümüzdeki günlerde ve haftalarda hız kazanmasını bekleyebiliriz.
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