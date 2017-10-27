Galaxy S9, Parmak İzi Okuyucusu Nerede Olacak?
Galaxy S9, yeni bir iddiaya göre ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip olmayabilir!
Samsung'un optik parmak izi okuyucusu teknolojisi üzerinde çalıştığına dair sayısız söylenti internette dolaşıyor. Eğer bu teknoloji başarılı şekilde uygulanabilirse, ekran altı parmak izi okuyucusu hayalleri gerçek olabilir. Galaxy S8'in bu özelliğe sahip olması bekleniyordu, ancak bu gerçek olmadı. Şimdiyse Galaxy S9'un ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip olacağı iddia ediliyor, ancak bu mümkün mü?
Çin'den gelen yeni bir rapora göre Galaxy S9, optil parmak izi okuyucu teknolojisine sahip değil. Yani parmak izi okuyucusu ya S8'de olduğu gibi telefonun arkasında olacak, ya da Samsung bu soruna tamamen farklı bir çözüm üretecek.
Markanın hayranları hayal kırıklı içerisinde beklerken, ekran ile entegre olmak için mükemmel gibi görünse de optik parmak izi okuyucusu teknolojisi hala bu iş için tam olarak hazır değil. Kaynak, S9'da parmak izi okuyucusunun nerede bulunacağından bahsetmiyor.
Şu an markanın iki seçeneği var gibi görünüyor; ya parmak izi okuyucusu için telefonun ön yüzünde küçük bir girinti olacak, ya da iPhone X gibi 3 boyutlu yüz tanıma teknolojisi geliştirelecek.
Şimdilik elimizde resmi hiç bir bilgi yok ve önümüzdeki aylarda da söylentileri takip etmeye devam edeceğiz.
Ali Ruhi Öztürk
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