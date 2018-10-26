Galaxy S9'un Pie'ından Yeni Görüntüler
Galaxy S9'un arayüzüne gelecek önemli değişiklikler, yeni sızıntıyla biraz daha ortaya çıktı!
Galaxy S9 için yayınlanması beklenen Android Pie'dan birkaç sızıntıyı daha önce gördük. Bu yüzden Samsung Experience 10'un telefonda nasıl görüneceği büyük bir sır değil. Şimdi bu arayüzü biraz daha gösteren bir sızıntıyla karşı karşıyayız.
Android 9 güncellemesiyle Galaxy S9'un ve güncellemeyi alacak olan diğer Galaxy'lerin arayüzünde önemli değişiklikler olacağını biliyoruz. Yeni ekran görüntülerinde ise sistem çapında tutarlı bir yazı tipinin kullanıldığı gözleniyor. Hızlı ayar bölmesi, daha önce de gördüğümüz gibi daha geniş bir yazı tipiyle güncellenmiş.
Bu değişiklik, Mesajlar ve Çevirici gibi uygulamalara da ulaşmış görünüyor. Pie güncelemesi, Galaxy S9'a sistem çapında karanlık mod işlevini de getiriyor. Son olarak uygulamalar arasında geçiş yaptığınız Overview menüsü de elden geçirilmiş ve Android Pie'ın stok sürümündekine benzer bir hale gelmiş. Uygulama ön izlemeleri, sızan önceki yapılara kıyasla daha küçük görünüyor.
Android Pie beta programının Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için yakın bir gelecekte başlaması bekleniyor. Firma bu konuda henüz kesin bir açıklama yapmadı ancak Oreo'nun beta programı geçen sene Kasım'da başlamştı. Kasım'a yaklaştığımıza göre, çok beklememiz gerekmeyebilir.
Zeynel A. Öztürk
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