Galaxy Watch Özellikleri ve Fazlası
Samsung'un Galaxy Note 9 ile birlikte tanıttığı yeni akıllı saati Galaxy Watch hakkında her şeyi bu yazıda bir araya getirdik.
Samsung, bugün düzenlediği Unpacked etkinliğinde, yeni amiral gemisi telefonu Galaxy Note 9 ile birlikte, yeni akıllı saatini de tanıttığı. Daha önce sıklıkla duyduğumuz söylentilerde olduğu gibi Samsung, akıllı saatlerinde Gear markasını tarihe gömerek, yeni saatini Galaxy Watch adıyla sahneye çıkarttı.
Boyutlar ve ekran
2 farklı boyutta gelen Galaxy Watch, 42mm veya 46mm olarak satın alınabilecek. Yuvarlak form, daha önceki Samsung Gear saatlerde olduğu gibi, Gear Watch'da da kullanılmış.
46mm'lik büyük modelin ağırlığı 63 gram ve kalınlığı 13mm. Sadece gümüş renk ile sunulan bu modelde, siyah, mavi ya da fri kordonlar kullanılabiliyor. 42mm'lik model ise 49 gram ağırlığında ve kalınlığı 12.7mm. Siyah ya da rose gold seçenekleri, siyah, gri, sarı-kırmızı, mor ya da kahverengi kayışlarla destekleniyor.
Her iki model de, artık Samsung'un imzası gibi görülen dönen bir tekerlek ile geliyor. Ayrıca her iki saat de 5 metreye kadar su geçirmezlik özelliği sunuyor.
Küçük modelin ekran büyüklüğü 1.2 inçken, büyük model 1.3 inç ekrana sahip. Her ikisi de 360x360 çözünürlük sunuyor ve ekranlar Corning Gorilla DX+ teknolojisi ile korunuyor.
Pil özellikleri
Samsung, yeni Galaxy Watch saatlerinin, şarja ihtiyaç duymadan 7 gün kullanılabileceğini söylüyor. 46mm'lik Galaxy Watch'ın sahip olduğu 427mAh'lık batarya bu iddiayı desteklese de, 42mm'lik modelin bataryası sadece 270 mAh kapasiteye sahip. Bu da, saatin 7 gün iddiasına ne derece ulaşabileceğini sorgulamamıza neden oluyor.
Fitness özellikleri
Galaxy Watch'un getirdiği en önemli özellik, stres yönetimi. Saat kalp ritminizi sürekli olarak takip ediyor ve bir anormallik gördüğünde sizi hemen uyarıyor.
Diğer fitness özellikleri ise zaten alışık olduğumuz şeyler: Çalışmalarınızı algılayıp değerlendiriyor, uyku kalitenizi ölçüyor.
Son olarak Galaxy Watch'ın Bixby desteği ile geldiğini de belirtmekte yarar var. Samsung'un akıllı dijital asistanı Bixby'nin Galaxy Watch'a neler katacağı henüz çok net değil ama artık yapay zeka görevini Bixby'nin üstleneceği kesin.
Fiyat ya da piyasaya çıkış tarihi henüz net olarak açıklanmış değil. Ancak her iki modelin de, Ağustos ayı sonunda raflarda olmasını bekleyebiliriz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın