Game of Thrones Etkisi Her Yerde
Game of Thrones ile hayatımıza giren High Valyrian dilini öğrenmek ister miydiniz? Bunu yapmanızın bir yolu var!
- Levent Öztürk
Game of Thrones'un (Taht Oyunları) son sezonu başlamış durumda ve High Valyrian dilini öğrenmek için bundan daha iyi bir zaman olamaz. Duolingo sayesinde de tam olarak bunu yapabilirsiniz ve eğer Daenerys Targaryen Iron Throne'a oturmayı başarırsa, bu dile sahip olmak işe yarayabilir.
High Valyrian, Essos ve Westeros soyluları tarafından konuşulan dil olarak tanımlanabilir. Game of Thrones'daki pek çok şey gibi bunun da gerçek Dünya'da bir karşılığı bulunuyor: Orta Çağ boyunca Avrupa soylularının Latince konuşması gibi düşünülebilir.
Duolingo, High Valyrian dil derslerini ilk olarak 2017 yılında sunmuştu. Bu dersler, TV dizisi için dili oluşturan dil bilimci David J. Peterson sayesinde mümkün hale gelmişti. Peterson, Duolingo ile beraber çalışarak dersleri oluşturmuştu ve bu dersler, dizi ile paralel bir şekilde giderek daha popüler hale gelmişti.
Şimdi de Game of Thrones'un 8. Sezonu ile beraber Duolingo High Valyrian derslerini güncelledi. En son sürüm ile beraber yeni kelimeler ve kalıplar eklenirken, ilk defa sunulan ses kayıtları High Valyrian dersleri sırasında dilin kullanımını duyabilmenizi sağlıyor.
Seslendirmeler, Peterson'ın kendisi tarafından kaydedilmiş durumda ve bunun anlamı da High Valyrian'ı, dili oluşturan kişinin ağzından dinleyebileceğiniz oluyor. George R.R. Martin, kitaplarında bazı kelimeleri ve kalıpları kullanıyor olsa da, HBO dizisi için dilin geri kalanını oluşturan isim Peterson'dan başkası değil.
Gerçek Dünya'da konuşulan bir dil yerine hayali bir dil öğrenmek pek çok kişiye garip gelebilir ancak hayal dünyası tutkunları için bu dillerin önemi oldukça büyük. Eğer Game of Thrones yerine Star Trek (Uzay Yolu) tercih ediyorsanız, Klingon dilini de Duolingo aracılığı ile öğrenmeniz mümkün...
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