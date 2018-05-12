Game of Thrones, Oyuncuları Ağlattı!

HBO yöneticilerinin söylediğine göre TGame of Thrones'un beklenen son sezonunun senaryosu, oyuncuları gözyaşlarına boğmuş!

Son sezon senaryoları gözyaşlarına boğdu...

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