Game of Thrones, Oyuncuları Ağlattı!
HBO yöneticilerinin söylediğine göre TGame of Thrones'un beklenen son sezonunun senaryosu, oyuncuları gözyaşlarına boğmuş!
Game of Thrones (Taht Oyunları) hayranları daha ilk sezondan George R.R. Martin'in ne kadar sevilirse sevilsin her karakteri öldürmeye hazır olduğunu öğrenmişlerdi. Artık dizi Martin'in kitaplarının ilerisine geçmiş olsa da, görünene göre dizinin sevilen karakterleri halen güvende değil.
İsrail'deki Innovative TV Conference'da konuşan HBO yöneticileri, Variety'nin söylediğine göre, son sezonda ölümlerin hızlı bir şekilde geldiğini belirttiler. HBO drama kıdemli yardımcı başkanı Francesca Orsi, oyuncuların hiçbirinin senaryoları önceden almadığını ve teker teker ölümleri ile karşılaştıklarını söyledi. Doğal olarak hiç kimse kimlerin öleceğini açıklamadı ancak Orsi, son altı bölümün senaryoları okunduktan sonra bol miktarda gözyaşı döküldüğünü belirtti.
Game of Thrones'un 2019 yılında HBO'ya geri gelmesi bekleniyor ve serinin hayranları, Martin'in yayım tarihi açıklanmayan bir sonraki kitabı "The Winds of Winter" (Kış Rüzgarları) için beklemeye devam ediyorlar...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın