Geciken Yama, Milyonlarca İnsanı Mağdur Etti

Micosoft, önemli yazılımındaki bir hatayı düzeltmeyi geciktirdiği için milyonlarca PC kullanıcısı, hacker'lara hedef oldu!

Geciken Word Yaması, Milyonlarca İnsanı Mağdur Etti

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