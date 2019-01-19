Gerçek Hayalet Avcılarının Teaser'ı Yayınlandı!
2016 yılında gösterime giren facia Ghostbusters filmi yok sayıldı ve yeni filmin hazırlıklarına başlandı.
- Barış Terun
1984 yılında gösterime giren Ghostbusters, aksiyon-gerilim ve komedi ögelerini muazzam bir şekilde harmanlayarak, sinema dünyasının kült yapımlarından biri oldu. Ivan Reitman'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu yapımda; Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis ve Rick Moranis gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyordu. Yapım, 2 dalda Oscar'a aday gösterildi.
1989 yapımı Ghostbusters 2, serinin ilk filmi kadar kadar övülmese de yapımcı stüdyoya ciddi anlamda kar ettirdi. Ivan Reitman'ın bir kez daha yönetmenlik koltuğunda oturduğu yapımda, çekirdek kadro korunmuştu.
Aradan uzun yıllar geçti. Yapımcılar; Bill Murray'in başrol teklifini reddetmesi -Murray yaşlı şişman adamların hayalet peşinde koşmasını saçma bulduğunu söylüyordu- ve Harold Ramis'in hayatını kaybetmesi üzerine farklı bir yaklaşımda bulundu. Artık tüm hayalet avcıları kadın olacaktı. Yeni filmde Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones ve Chris Hemsworth gibi oyuncular yer alıyordu. Yönetmenlik koltuğunda ise Paul Felg oturmuştu. Sonuç her açıdan hüsran oldu. 180 milyon dolarlık yapım bütçesina sahip film, gişede sadece 244 milyon dolar gelir elde edebildi. Vergi kesintileri ve reklam bütçeleri de göz önüne alırsa, yapım Sony'e ciddi zarar ettirdi. Üstelik film, aşırı cinsiyetçi tonu ile eleştirmenler tarafından yerden yere vuruldu.
Ghostbusters'ın yaratıcısı Dan Aykroyd'un Sony ile görüşmeleri nihayet sonuç verdi. 2016'daki film yok hükmünde sayılacak ve orijinal hikayeyi takip eden Ghostbusters 3, 2020 yılında gösterime girecek. Filmin yönetmenliğini Ivan Reitman'ın oğlu Jason Reitman üstlenecek. Yapımda Dan Aykroyd'un yanı sıra genç oyuncular yer alacak. Bill Murray'in de teklife sıcak baktığı sızan söylentiler arasında. Kısacası orijinal Ghostbusters ekibini, danışmanlık yaparken izlememiz olası.
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