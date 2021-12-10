"Gerçek" Rocket League Turnuvası, BMW'nin de Katkısıyla Başlıyor!

"Gerçek Rocket League" turnuvası için geri sayım başladı. BMW'nin de katkı sağlayacağı turnuvada gerçek uzaktan kumandalı arabalar, gerçek bir stadyumda kozlarını paylaşacak!

  • Levent Öztürk
"Gerçek" Rocket League turnuvası başlıyor...
BMW/LVL

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Huawei AX3 Router ile evde internet uçuyor

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Dört Kulağı Olan Ankaralı Kedi Midas, Instagram'ı Ele Geçirdi!
Bomba İmha Ekiplerini Hastaneye Getiren Olay: Rektumundan Top Mermisi Çıktı
OPPO INNO DAY 2021'de Son Teknoloji NPU ve Yeni Akıllı Gözlüklerini Tanıttı
Apple - Epic Kavgasında Bu Kez Gülen Taraf Apple Oldu!
Oppo Reno 6 İncelemesi

 

 