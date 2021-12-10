"Gerçek" Rocket League Turnuvası, BMW'nin de Katkısıyla Başlıyor!

Muhtemelen Rocket League'in uçan arabalarını yakın zamanda gerçek dünyada göremeyeceğiz. Ancak BMW ve espor markası LVL buna en yakın seçeneği bizlere sunmaya hazır gibi görünüyor. İkili, uzaktan kumandalı arabaların futbol oynayacağı, Rocket League tarzı - ama gerçek hayatta - bir etkinlik olan Das Race Goal'da bir takım için ortaklık kuruyorlar. Dünya çapındaki oyuncular, bu etkinlikte uzaktan kumandalı arabaları gerçek bir arenada yönlendirecekler.
Etkinliğin ilk ayağı 12 Aralık 13:00 ET'de gerçekleşecek ve LVL'nin Twitch kanalında canlı yayınlanacak. Bu açılış yarışmasında, Karayipler ve Latin Amerika'daki gençler için eğitim ve sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'na yardım sağlanması amaçlanıyor. Münih'in BMW Welt stadyumunda altı üç oyunculu ekip yarışacak. Her takımın bir espor oyuncusu (Cloud9, Fnatic, G2 Esports ve OG üyeleri dahil), bir sosyal medya fenomeni ve BM'nin çabalarına katılan genç bir üyesi olacak.
Das Race Goal ortağı Icon Group'un başkanı Thomas Fellger, bunun sadece tek sefer düzenlenecek bir turnuva olmadığını vurguluyor. Bu turnuva, BM'nin uzun vadeli haklar girişimlerine yardımcı olabilecek "uzun vadeli bir ortaklığın" parçası olarak görülüyor.
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