Giyilebilir Cihazlar, Kanseri de Algılayacak!

Nokia CEO'su, akıllı saat ve akıllı bileklik gibi giyilebilir cihazların şu an hayal bile edemediğimiz bu müthiş yeteneklere kavuşacağını iddia ediyor

Giyilebilir cihazlar, kanseri algılayacak mı?

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