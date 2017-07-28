Giyilebilir Teknolojide Bir Dev Daha Havlu Atıyor!
Teknoloji sektörünün önemli şirketlerinden biri daha, en azından bu ürünleri konusunda havlu atmaya hazırlanıyor!
Navigasyon cihazlarıyla da bilinen TomTom, öte yandan fitness takip cihazı ve akıllı saat pazarında da etkili bir faaliyet içindeydi. Gelen haberlere göre şirket şimdilerde zor zamanlar geçiriyor. Hatta öyle ki, TomTom'un giyilebilir cihaz üreten ekibinden son haftalarda ayrılıklar yaşanmış. Bu yılın ikinci çeyrek sonuçlarında giyilebilir cihaz alanında yüzde 20'lik bir kayıp yaşayan şirketin, yakında bu kolunu kapatacağı iddia ediliyor.
Bölümün kapanmasıyla ilgili sesler yükselmeye başlayınca elbette TomTom yetkilileri de açıklama yapma ihtiyacı hissetmiş. TomTom CEO'su Haold Goddijn, fitness ve giyilebilir cihaz üretiminin durdurulacağı konusunda her ne kadar herhangi bir açıklamada bulunmasa da, küçük işaretler vermekten de geri durmadı. Goddijn, "Otomativ, lisanslama ve telematik işlerine odaklanmak istiyoruz ve bu süreçte, spor ürünleri ile ilgili çalışmalarımızın stratejik seçeneklerini gözden geçiriyoruz," diyor.
TomTom hakkında bu olan bitenler doğru çıkarsa, sektörde bir kayıp daha yaşanacak. Biliyorsunuz, kısa bir süre önce Intel de giyilebilir cihaz bölümünü kapatmıştı. Ancak elbette segment hala çok geniş ve yakında yeni oyuncular da bu alana katılacaktır.
Ercan Uğurlu
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