Gizemli Monolit Yine Ortaya Çıktı; Hem de Kendine En Çok Yakışan Yerde...

İlk olarak Utah'da görülen, ardından farklı yerlerde de ortaya çıkan gizemli monolit, bu kez kendisine en çok yakışan yerde ortaya çıktı.

  • Levent Öztürk
Gizemli Utah monoliti şimdi de New Mexico'da

İlk olarak Utah'da ortaya çıkan gizemli monolit kaybolduğundan beri, Dünya'nın çeşitli bölgelerinde (çoğunluğu sahte olsa da) gözüküp hızla kaybolmuştu. Şimdi de monolit, Albuquerque, New Mexico'da ortaya çıktı.

Ortaya çıkan monolitlerin büyük çoğunluğunun tam amacı ve kaynağı halen net olarak belli değil. Sanat ürünü olmaları mümkünken, pek ihtimal olmasa da uzaylılar ihtimali henüz tamamen ortadan kaldırılmış değil. Bu yüzden de gizemli Roswell kazasından beri UFO'ları içeren geçmişi ile New Mexico'nun monolit için uygun bir yer olduğu söylenebilir.

Albuquerque belediye başkanı Tim Keller da arka planda şehrin Sandia Dağlarını içeren bir fotoğraf ile monolitin bir görüntüsünü geçtiğimiz gün bir tweet aracılığıyla ve X-Files göndermesi ile "İnanmak istiyoruz" (We want to believe) yazısıyla paylaştı. "Monolit ABQ'da gözüktü! Sizce ne anlama geliyor?"

Her ne kadar monolitin Dünya dışı bir bağlantısı olmasa da (ihtimalin yok denecek kadar küçük olduğu kesin), UFO festivalleri ve Mew Wolf gibi ilginç etkinlikleri olan bu eyalete yakıştığı rahatlıkla söylenebilir.

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