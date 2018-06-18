Gmail Yapay Zekadan Yardım Alacak
Gmail'in mobil uygulaması, yapay zekadan yardım alarak karşınıza daha akıllı bildirimler çıkaracak!
Mobil e-posta bildirimleri sayesinde onlarca gereksiz reklam listesinden çıkmanız gerektiğini fark etmişsinizdir. Eğer sadece önemli e-postaların bildirimlere düşmesini istiyorsanız, yeni gelecek olan Gmail sürümü bu derdinize çare olacak.
Google yaptığı açıklamada, ilk önce Gmail iOS sürümü, daha sonra da Android sürümüne gelecek yenilik ile yapay zeka yardımıyla sadece sizin için önemli olan e-postaların bildirimlerde görünmesini sağlayacağını bildirdi. Outlook'tan farklı olarak Gmail'in yüksek öncelik etiketi bulunmuyor. Ancak bu özellik ile kullanıcıların ekstra çaba göstermesini önlemek için yapay zekadan yardım alan Google, en çok etkileşime geçtiğiniz e-posta adreslerinden gelen mesajları bildirim kutunuza bırakacak, ayrıca hiç tanımadığınız birinin yolladığı önemli olabilecek bir e-postayı algılayabilecek.
Gmail daha önce e-postaları otomatik olarak kategorilere ayırmak için de yapay zeka kullanmıştı. Bildirimlerde de bu özelliğin kullanılacak olması, e-posta okuma ve önemli mesajları kaçırmamak için çok kullanışlı olacaktır.
Şimdilik sadece iOS kullanıcıları bu özelliğe erişebiliyor. Tek yapmanız gereken uygulamanın ayarlarını ziyaret etmek ve bildirim seçeneklerinden "sadece yüksek öncelikliler" seçeneğini seçmek. G-Suite ekibi yakın gelecekte Android'in de bu özelliğe erişebileceğini bildirdi, ancak kesin bir tarih belirtmedi.
Ali Ruhi Öztürk
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